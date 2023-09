Nipahvirus-Ausbruch sorgt für Lockdown im indischen Kerala

1 / 8 «Nipah-Sperrgebiet» – mit Barrikaden versuchen die Menschen im Dorf Ayanchery im indischen Bundesstaat Kerala die Ausbreitung des Nipahvirus zu stoppen. REUTERS Bislang sind fünf Fälle bekannt, von denen bislang zwei tödlich verlaufen sind. AFP Mehrere 100 Kontaktpersonen wurden auf das Virus getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. AFP

Darum gehts Das öffentliche Leben im indischen Bundesstaat Kerala steht weitestgehend still.

Grund dafür ist ein Ausbruch des Nipahvirus mit bislang zwei Toten und fünf nachweislich Infizierten.

Die drastischen Massnahmen wurden aufgrund der Krankheitsschwere ergriffen.

Laut der EU-Behörde für Krankheitsvorsorge (ECDC) liegt die Sterblichkeit bei 40 bis 75 Prozent.

Das Virus kann von Flughunden, Fledermäusen oder Schweinen auf Menschen übertragen werden.

Möglich ist auch eine Ansteckung über kontaminierte Lebensmittel.

In seltenen Fällen kann es auch zur Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommen. Dafür braucht es aber engen Kontakt.

Laut der Genfer Virologin Isabella Eckerle ist das Risiko für Indienreisende «extrem gering und sehr unwahrscheinlich.»

Noch ist der aktuelle Ausbruch des Nipahvirus in Indien überschaubar: Der Bundesstaat Kerala weiss von insgesamt fünf Fällen, von denen zwei tödlich verlaufen sind. Trotzdem wurden bereits weitreichende Massnahmen ergriffen. Schulen und Büros sind geschlossen. Zudem herrscht ein Versammlungsverbot. Mehr als 700 Kontaktpersonen wurden auf das Virus getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. 77 Kontaktpersonen gelten laut der Gesundheitsministerin des Bundesstaates, Veena George, als «hochgefährdet». Die Betroffenen seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben und ihren Gesundheitszustand zu überwachen.

Warum reagiert man in Indien so rigoros?

Weil das Nipahvirus gefährlich ist. Die Sterblichkeit liegt laut Angaben der EU-Behörde für Krankheitsvorsorge (ECDC) bei 40 bis 75 Prozent, abhängig davon, mit welchem Stamm man sich infiziert hat. Hinzu kommt, dass es weder einen Impfstoff noch Medikamente gibt. Das Nipahvirus gehört zur Familie der Paramyxoviridae. Andere bekannte Vertreter der Familie können beim Menschen Masern, Mumps und die sogenannte Parainfluenza auslösen.

Was droht bei einer Ansteckung mit dem Nipahvirus?

Der Schweregrad des Krankheitsverlaufes kann beim Menschen völlig unterschiedlich sein, so das Bundesamt für Gesundheit BAG. Zum Teil zeigten infizierte Personen keine Symptome. Kommt es doch zu solchen, ähneln sie zu Beginn mit Fieber, Kopfschmerzen, Husten und Schnupfen denen einer Grippe. In schweren Fällen kommt es zu Symptomen wie Muskelzucken, Zittern oder zu einer gefährlichen und oft tödlichen Gehirnentzündung (Nipahvirus-Enzephalitis).

Wie kann man sich infizieren?

Das Nipahvirus kann von Flughunden der Gattung Pteropus, Fledermäusen oder Schweinen auf Menschen übertragen werden. Aber auch eine Infektion über kontaminierte Lebensmittel ist möglich. Die Genfer Virologin Isabella Eckerle erinnert auf der Plattform X, ehemals Twitter, an einen Nipahvirus-Ausbruch in Bangladesh im Jahr 2001, wo sich Menschen über verunreinigten Palmsaft infizierten: «Die dortigen Dattelpalmen werden angeritzt und über Nacht der süsse Sirup in Tongefässen gesammelt. Leider schmeckt der nicht nur Menschen: Infrarot-Aufnahmen zeigten, dass auch die Flughunde nachts an den angeritzten Stämmen fressen, und mit ihrem Urin den Saft kontaminieren.»

Eckerle bezeichnet das Risiko für Reisende oder eine internationale Ausbreitung als «extrem gering und sehr unwahrscheinlich.» Sie rät Menschen, die in die Region reisen, keinen Palmsaft zu trinken.

Schon mehrmals Nipahvirus-Ausbrüche in Kerala

Ist auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich?

Ja, allerdings ist das Nipahvirus nur schwer übertragbar. Es braucht dafür engen Kontakt, so Eckerle: Ein Risiko bestehe etwa bei der «Pflege erkrankter Angehöriger, innerhalb des gleichen Haushaltes und im Gesundheitswesen.» Auch in dicht besiedelten Regionen könne es Ausbrüche geben. «Auch wenn das Virus nur schlecht übertragbar ist, sollte man ihm keine Gelegenheit geben, sich auszubreiten», so die Virologin. Auch die Krankheitsschwere rechtfertige «drastische Massnahmen».

Indien, Bangladesch – wo kommt das Nipahvirus überall vor?

Bislang wurde es nur im asiatischen Raum nachgewiesen: in Singapur, Malaysia und Bangladesch. Erstmals charakterisiert wurde es im Jahr 1999. Dies geschah im Zuge der Untersuchungen der Ausbrüche in Malaysia und Singapur. Aufgrund seiner morphologischen Ähnlichkeit mit dem kurz zuvor in Australien entdeckten Hendra-Virus wurde es zunächst als Hendra-like Virus bezeichnet. Seinen heutigen Namen verdankt es dem Ort Kampung Teluk Nipah auf der malayischen Insel Pangkor. Dort hatte es 1998 besonders viele Fälle gegeben.

Der erste Nipah-Ausbruch stand Pate für den Film «Contagion». In dem Film löst ein von einem Flughund in der Halle eines Schweinezüchters fallengelassenes Bananenstück eine Pandemie aus. (Im Bild: Szene aus dem Film «Contagion», 2011) Warner Bros.

