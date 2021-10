Regierungstreffen : Verschärft Österreich heute die Corona-Massnahmen?

Österreichs Regierung kommt am Freitag zu einem Gipfel zusammen. Sie könnte neue Corona-Massnahmen beschliessen.

Die Regierungsspitze tagt am Freitag zu einer möglichen Massnahmen-Verschärfung.

In Österreich könnte die Schraube für Ungeimpfte angezogen werden.

Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) treffen sich am Freitagabend zum Corona-Gipfel. Gemäss Informationen von «Heute» tagt die Regierungsspitze gegen 20 Uhr. Ob es neue Massnahmen geben wird oder nicht, ist aber noch unklar.

Soll der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden?

Infektionen haben sich fast verdoppelt

Österreich verzeichnete am Mittwoch weit über 3700 Corona-Neuinfektionen, so viele wie seit Monaten nicht mehr. Besonders Oberösterreich verzeichnete eine regelrechte Fall-Explosion: Mit 1177 war das Bundesland nicht nur österreichweiter Spitzenreiter, sondern hatte innerhalb von nur 24 Stunden auch beinahe so viele Fälle wie die weit einwohnerreicheren Bundesländer Niederösterreich und Wien zusammen.