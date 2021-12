Basel appelliert an Bundesrat – «Verschärfung der Massnahmen muss in Kürze folgen»

Die Basler Regierung will an der strengen Maskenpflicht im Nachtleben festhalten, obwohl der Bundesrat den Weg frei gemacht hat für maskenfreies Feiern mit 2G.

In Basel-Stadt gilt auch bei 2G weiterhin Masken- und Sitzpflicht bei Konsumation in Bars, Clubs und Diskotheken. Das hat die Kantonsregierung am Dienstag beschlossen. Angesichts der epidemiologischen Entwicklung sei absehbar, dass der Bundesratsentscheid von vergangener Woche «nur ein Zwischenschritt zu konsequenteren Massnahmen darstellen wird», wie die Regierung in einer Mitteilung festhält.