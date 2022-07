Waldstatt AR : Verschätzt – Polizei bleibt auf Bahnübergang stecken

Der Fahrer eines Polizeiautos hat die Lage falsch eingeschätzt. Ein Video zeigt, wie der Wagen beim Bahnübergang feststeckt, während die Barriere unten ist.

Die Polizei bleibt auf einem Bahnübergang in Waldstatt AR stecken.

Beim Bahnübergang in Waldstatt AR kam es zu einer brenzligen Situation. Ein Video zeigt, wie die Ausserrhoder Polizei auf einem Bahnübergang stecken bleibt. Passiert ist es am Montagabend um 17 Uhr, die Polizisten waren auf dem Weg zu einem Einsatz in Urnäsch wegen eines Brandes. «Es war eine dringende Dienstfahrt, die Patrouille musste zu einem Brandfall», sagt der Mediensprecher Marcel Wehrlin gegenüber 20 Minuten.