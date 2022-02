Drama um Shiffrin - «Ist extrem cool» – Gisin hat im Slalom Top-Chancen auf Olympiamedaille

Der 1. Lauf des Slaloms der Frauen an den Olympischen Spielen ist vorbei. Lena Dürr aus Deutschland führt vor dem Schweizer Ski-Star Michelle Gisin und Sarah Hector aus Schweden die Tabelle an. Wendy Holdener hat als Fünfte auch noch Super-Chancen auf das Podest. Eine Top-Ausgangslage für die beiden Schweizerinnen für den 2. Lauf, der um 6.45 Uhr Schweizer Zeit startet.

Gut möglich also, dass es heute die nächste Schweizer Olympiamedaille gibt. Oder die nächsten Medaillen? Überhaupt zeigte das gesamte Schweizer Team eine tolle Leistung. Camille Rast ist nach dem 1. Lauf auf Platz 9, Aline Danioth klassiert sich nach 31 Fahrerinnen ebenso in den Top 15.

Shiffrin scheidet nach wenigen Sekunden aus

«Der Schnee liegt mir definitiv besser im Slalom. Ich fühle mich sehr wohl. Man muss sich durchschlängeln. Es ist extrem cool, dass es so gut aufgegangen ist», so Gisin gegenüber dem SRF. Die Kombi-Olympiasiegerin meinte weiter: «Hier ist der perfekte Start für mich. Die ersten Tore muss man taktisch fahren lassen. Ich konnte in Ruhe starten und es ist keine Hektik. Das liegt mir viel mehr.» Holdener meinte: «Ich habe nicht so gut angefangen und keinen Speed gehabt. Im Anschluss wurde es besser. Ich hoffe ich kann im zweiten Durchgang einen drauflegen.»

Ein erneutes Drama gab es für die US-Amerikanerin und Top-Favoritin Mikaela Shiffrin. Die Weltklasse-Athletin schied nach nicht einmal 10 Sekunden aus. Für sie ist es der zweite Ausfall an diesen Olympischen Spielen, scheiterte sie doch bereits am Montag im Riesenslalom, als sie wegrutschte und ein Tor verpasste. Im Zielraum am Mittwoch war sie sichtlich enttäuscht, musste von einem US-Betreuer getröstet werden. (nih)