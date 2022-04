Servette – GC: Nati-Spieler Imeri vergibt Ausgleichs-Chance – Chancen aus dem Spiel fehlen

35' Die Genfer kommen nun ihrerseits wieder etwas mehr in Ballbesitz. Nach der Balleroberung in der eigenen Hälfte geht es schnell nach vorne. Imeri stürmt über den rechten Flügel nach vorne und sucht in der Mitte Cognat. Der Ball kommt aber etwas in den Rücken, sodass er diesen nicht verwerten kann. GC kann befreien.