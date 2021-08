Zoff mit DaBabys Management - Verschiebt Kanye sein Album jetzt schon wieder?

Nach dem gigantischen Release-Event am Donnerstag droht Yes Album «Donda», nun erneut verschoben zu werden. Grund ist der Song «Jail» mit dem umstrittenen Rapper DaBaby.

Kanye spaziert in lodernden Flammen auf der Bühne umher. Apple Music

Darum gehts Mit gigantischen Release-Events wirbt US-Rapper Kanye West derzeit für sein schon mehrfach verschobenes neues Album «Donda».

Nun droht noch mehr Verspätung: Offenbar will das Management des umstrittenen US-Rappers DaBaby (29) den gemeinsamen Song «Jail» zurückziehen.

Der 44-jährige Kanye West meldet in einem neuen Instagram-Post, dass «Donda» nicht erscheine, wenn DaBaby nicht an Bord sei.

Damit dauert die Warterei auf Yes zehntes Studioalbum wohl noch an.

US-Musiker Kanye West wirbt seit Wochen für sein neues Album «Donda»: Am bereits dritten Release-Event für seine mehrfach verschobene Platte traten am Donnerstag im Football-Stadion «Soldier Field» in Chicago nebst Ex-Frau Kim Kardashian (40) auch zwei umstrittene Figuren aus dem Musikbiz auf: Musiker Marilyn Manson (52), gegen den wegen sexueller Misshandlung ermittelt wird, und Rapper DaBaby (29), der wegen homophober Äusserungen von mehreren Festivals gestrichen wurde.

Mit DaBaby gibt es nun offenbar Probleme, wie Ye in einem neuen Instagram-Post andeutet. Gemäss Screenshots, die der vierfache Vater am Sonntagmorgen absetzte, will DaBabys Management den Song «Jail», beziehungsweise die von DaBaby gerappte Strophe im Track, nicht für Kanyes Platte freigeben.

Kanye West reagiert ungehalten: «Ich streiche meinen Bruder nicht (von der Platte)», schreibt der 44-jährige Musiker seinem Manager, der im via SMS die Nachricht überbringt. «Er ist der Einzige, der öffentlich gesagt hat, dass er mich wählen würde.» Damit spielt Ye auf seine grandios gescheiterte US-Präsidentschafts-Kandidatur in 2020 an.

In einem weiteren Post schreibt Ye, dass das Album nicht erscheine, wenn DaBaby nicht an Bord sei. Sprich: Die Warterei auf «Donda» wird wohl noch andauern. Kanye West hätte sein zehntes Studioalbum eigentlich Ende Juli veröffentlichen sollen.