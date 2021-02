Aufs Trainieren im Gym müssen Fitness-Fans zurzeit verzichten. Denn die Center sind auf Anweisung des Bundes geschlossen. Dafür bieten viele Fitnessstudios ihren Kunden Zeitgutschriften an. Das Fitness-Abo wird also verlängert für nach dem Lockdown.

«Der rechtliche Anspruch auf Rückerstattung wird verschwiegen und entsprechende Anträge der Kunden und Kundinnen abgelehnt», heisst es weiter. Das sei besonders stossend in Fällen, in denen ein Abo während der Lockdown-Zeit abläuft und das Abo nicht verlängert wird.

«Wir schwimmen zurzeit nicht im Geld»

Der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter-Verband (SFGV) verteidigt die Strategie der Fitnesscenter: «Zeitgutschriften sind eine adäquate Lösung zur Rückerstattung», sagt Verbandspräsident Claude Ammann. Es sei im Interesse der Fitnesscenter, die Kunden weiterhin zu behalten. Verlange ein Kunde die Kosten für sein Abo zurück, könne eine individuelle Lösung gesucht werden. «Schliesslich schwimmen wir zurzeit nicht im Geld», so Ammann. Darum stelle sich für den Verband die Frage, ob nicht der Bund für zurückgeforderte Fitness-Abos aufkommen müsste. «Denn wir wollen nicht geschlossen sein, wir müssen auf Anweisung des Bundes zu sein», so Ammann.

Fitnesscenter passen Kleingedrucktes an

Einige Fitnesscenter gehen noch einen Schritt weiter: Sie wollen in Zukunft weder Geld zurückzahlen noch eine Zeitverlängerung geben und ändern dafür ihr Kleingedrucktes, so etwa Activ Fitness. Neu schliessen die Anbieter in den AGBs eine Verlängerung oder Rückerstattung aufgrund von Epidemien oder Pandemien aus. Phoenix Fitness schliesst neu in diesen Fällen die Rückerstattung aus.