Richterin verpasst Donald Trump nach Drohungen Maulkorb

U.S. Courts via Reuters

Die Bundesrichterin im Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump, das unter anderem wegen Versuchen der Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl 2020 angestrengt wurde, hat dem Angeklagten eine strenge Schweigepflicht auferlegt. Richterin Tanya Chutkan untersagte Trump am Montag, Aussagen über Staatsanwälte, mögliche Zeugen und ihre eigenen Mitarbeiter zu machen. Allgemeine Kritik am Justizministerium dürfe Trump dagegen weiter äussern und auch weiter sagen, dass er den Prozess für politisch motiviert hält.

Vorwurf der Verschwörung

Sonderermittler Smith hat Trump wegen Versuchen, den Ausgang der Wahl 2020 zu beeinflussen, in vier Punkten angeklagt: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden am 6. Januar 2021 sowie Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Trump plädierte auf nicht schuldig. Er will 2024 wieder zum Präsidenten gewählt werden. Ein Sprecher nannte Chutkans Entscheidung eine «absolute Abscheulichkeit».