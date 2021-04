Die Polizei fand sie in Sainte-Croix, in der Westschweiz.

Die achtjährige Mia Montemaggi ist nach ihrer Entführung in Frankreich am 18. April in einem besetzten Haus in Sainte-Croix gefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Nancy einen internationalen Haftbefehl gegen Rémy Daillet-Wiedemann erlassen. Der Verschwörungstheoretiker wird verdächtigt, der Kopf hinter der Entführung zu sein. Das berichtet die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt France Télévisions unter Berufung auf AFP.