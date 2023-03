Fussball-Podcast «Anderi Liga» : Verschwörungstheorien rund um SRF-Moderator Sascha Ruefer

In der neuesten Folge von «Anderi Liga» wird über den Auftritt der Nati beim 3:0-Sieg gegen Israel diskutiert. Und über ein heisses Thema hinter den Kulissen: Die herausgeschnittene Szene von Sascha Ruefer in der Doku-Nati.

Tobias Wedermann und Fabian Ruch sprechen über Sascha Ruefer und seine Rolle in der Nati-Dokumentation.

Auch über Julian Nagelsmann wird gesprochen.

Zwei Siege, 8:0-Torverhältnis – «ich finde, das waren solide und vor allem dominante Leistungen der Schweizer Nati», sagt 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann in der neusten Podcastfolge von «Anderi Liga» zum EM-Quali-Auftakt der Schweizer. Für NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch ist es bereits zu viel Euphorie: «Mal ehrlich, das sind absolute Pflichtsiege. Alles andere würde nicht den Erwartungen entsprechen.» Und er geht noch weiter aufgrund der einfachen Qualigruppe und dem Modus an der EM: «Eigentlich wird man frühestens im EM-Achtelfinal sehen, wie gut die Nati wirklich ist in dieser Kampagne.»

Rassistische Ruefer-Aussage gegen Granit Xhaka?

Hinter den Kulissen beim Spiel in Genf am Dienstagabend gab es aber noch ein ganz anderes Thema. Mittendrin: SRF-Moderator und Nati-Kommentator Sascha Ruefer. Dieser habe in der Natidoku «Pressure Game» einen angeblich rassistischen Satz rausschneiden lassen im Zusammenhang mit Nati-Captain Granit Xhaka. Ruefer schritt ein, nachdem die SRG bereits grünes Licht gegeben hatte. Dies machte «CH Media» publik. Der Verlag berichtete darüber, dass die Aussage Rufers zusammengeschnitten wurde und somit eine «rassistische Note» verpasst wurde.

«Es sind gar Theorien im Umlauf um Verschwörungen und dass man Ruefer gezielt schaden wollte mit seiner Aussage», sagt Wedermann im Podcast. Es sei auch bekannt, dass der Schweizerische Fussballverband sowie Granit Xhaka nicht immer sehr begeistert sind von Ruefer und dessen Aussagen. «Ruefer sagt ja selber in der Doku, dass er und Granit nicht in die Ferien reisen werden.» Wirklich nur Verschwörungstheorien oder ist mehr dahinter? «Ich habe auch das Gefühl, man wollte die Gelegenheit nutzen, um Ruefer in den Rücken zu fallen», sagt Fabian Ruch. Diese Geschichte werde auf jeden Fall noch weitergehen, zumal die Fronten ziemlich verhärtet sind.

Nagelsmann zu Real Madrid? Die Podcaster sind sich nicht einig

Auch Freunde des internationalen Fussballs kommen in der 53. Folge «Anderi Liga» auf ihre Kosten. Am Samstag trifft Bayern München mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel im Bundesliga-Spitzenkampf auf Borussia Dortmund. Wie ist die Ausgangslage? Wer gewinnt? Und welcher der beiden Schweizer Topgoalies Yann Sommer (Bayern) und Gregor Kobel (Dortmund) ist eigentlich besser? Und was passiert jetzt eigentlich mit Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann? Wedermann glaubt an Real Madrid oder Chelsea. Ruch schliesst Madrid kategorisch aus: «Bei allem Respekt, aber das ist der grösste Club der Welt. Dafür ist Nagelsmann noch nicht bereit.»



