«Sie sind nicht mehr unter uns» : Verschwundene Bergsteiger am K2 für tot erklärt

Mehrere Tage lang suchten Retter mit Militärhubschraubern nach drei erfahrenen Bergsteigern, die am K2 verschollen sind. Erschwert wurde die Suche durch schlechte Sicht am Berg. Sie wurde abgebrochen.

AFP via Getty Images

Muhammad Ali Sadpara, ein erfahrener Bergsteiger, wurde für tot erklärt. Er verschwand mit zwei weiteren Männern vor gut zwei Wochen am K2.

In diesem Jahr kamen bereits mehrere Menschen am Berg ums Leben.

Die Angehörigen haben die Männer an einer Pressekonferenz für tot erklärt.

Die mehrtätige Suche nach den drei verschwunden Bergsteigern am K2 in Pakistan wurde eingestellt.

Der bekannte pakistanische Bergsteiger Muhammad Ali Sadpara ist rund zwei Wochen nach seinem Verschwinden mit zwei weiteren Männern am K2 für tot erklärt worden. Die Entscheidung trafen Familiengehörige und verkündeten diese am Donnerstag während einer Pressekonferenz in der pakistanischen Stadt Skardu. «Sie sind nicht mehr unter uns», sagte Sadparas Sohn Sajid. Sadpara hatte zusammen mit John Snorri aus Island sowie Mohr Prieto aus Chile einen Versuch der Winterbesteigung des K2 unternommen.