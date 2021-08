Verzasca TI - Verschwundene Schwimmerin ist wahrscheinlich ertrunken

Kurz vor 14.30 Uhr schwamm eine 31-jährige, in Luzern wohnhafte Frau in der Verzasca und wurde von der Strömung mitgerissen, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau ertrunken ist. Nach der Leiche wurde auch am frühen Sonntagabend noch gesucht.