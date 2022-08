Krankenkassen-Prämien: Versicherte könnten sich in 10 Jahren einen Kleinwagen ersparen

Im Schnitt liegt es pro erwachsene Person bei etwa 1000 Franken pro Jahr, in Extremfällen hätten Personen in den letzten zehn Jahren 3000 Franken pro Jahr sparen können.

In der Rechnung zum Einsparpotenzial geht die Comparis dabei von einem Wechsel vor zehn Jahren von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse aus. Hätte eine Person in Zürich diesen Wechsel auf das Jahr 2012 vollzogen, hätte sie bis heute 33’396 Franken eingespart, rund 54,1 Prozent der Gesamtkosten. In Bern wären es 30’064 Franken gewesen, in St. Gallen 25’132, in Basel gar 33’490 Franken und in Lausanne 36’494 Franken.