Autoversicherung: Prämien steigen in der Schweiz massiv

Die Versicherung Helvetia nahm im Jahr 2022 im Bereich Schadenversicherung Bruttoprämien von ungefähr 1,8 Milliarden Franken ein. Rund 750 Millionen Franken davon waren Bruttoprämien in der Autoversicherung.

Die Prämien für die Autoversicherung steigen in der Schweiz um bis zu zehn Prozent.

Zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer dürften in den nächsten Tagen dicke Post von ihrem Versicherer erhalten. Personen vom Fach rechnen damit, dass die Beträge um rund fünf bis zehn Prozent steigen – in Extremfällen sogar bis zu zwölf Prozent. Simon Fössmeier, Analyst bei der Bank Vontobel, zeigt sich gegenüber der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» überrascht. Es sei aussergewöhnlich, dass die Prämien in der Autoversicherung überhaupt erhöht würden. Im Schnitt gebe es jeweils nur geringfügige Erhöhungen bis maximal zwei Prozent.