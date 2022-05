Buckingham Palast : Versöhnung in Sicht? Harry und Meghan reisen an das Thronjubiläum der Queen

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan reisen für die Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen nach London. Sie werden aber nicht mit der Monarchin auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen.

Für Harry und Meghan sei es «eine grosse Ehre», an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Prinz Andrew, der wegen einem Missbrauchsskandal in der Öffentlichkeit stand, wird auch zu sehen sein.

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan reisen für die Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen nach London, werden aber nicht mit der Monarchin auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen. Der Palast teilte am Freitag mit, Königin Elizabeth II. habe beschlossen, dass sich bei den Feierlichkeiten am 2. Juni nur aktive Mitglieder der Königsfamilie mit ihr auf dem Balkon zeigen werden. Damit wird die Öffentlichkeit auch Harrys Onkel Prinz Andrew nicht zu sehen bekommen.

Der Auftritt auf dem Balkon steht im Mittelpunkt Moment vieler royaler Feierlichkeiten im britischen Königshaus. Bei diesen Gelegenheiten winken die Mitglieder der königlichen Familie den versammelten Fans und Millionen Fernsehzuschauerinnen und -Zuschauern auf der ganzen Welt zu. Vor den Feierlichkeiten zu Elizabeths Platin-Jubiläum war jedoch die Frage aufgekommen, ob Prinz Andrew , Harry und Meghan angesichts familiärer Spannungen so sehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt würden.

Harry und Meghan «fühlen sich geehrt»

Prinz Andrew hatte sich erst kürzlich mit einer Frau, die ihn wegen sexueller Misshandlungen verklagte, aussergerichtlich geeinigt und einen millionenschweren Vergleich mit ihr geschlossen. Im Zuge des Skandals um seine Verbindungen zu dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Eppstein trat Andrew von seinen königlichen Pflichten zurück; seine militärischen Ehrentitel wurden ihm entzogen. Dennoch wurde in den britischen Medien immer wieder berichtet, dass Andrew nach der Beilegung des Rechtsstreits eine öffentliche Rolle bei der Jubiläumsfeier spielen wollte.

Harry und Meghan teilten am Freitag mit, sie würden für die Feierlichkeiten nach Grossbritannien reisen und auch ihre beiden Kinder mitnehmen. «Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich und fühlen sich geehrt, mit ihren Kindern an den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Königin im Juni teilzunehmen» teilte ein Sprecher des Paares mit. Aus Kreisen des Palastes verlautete, Harry und seine Familie sowie Andrew würden zwar nicht auf dem Balkon auftreten, es stehe ihnen aber frei, an anderen Veranstaltungen im Rahmen der Feiern teilzunehmen.