Expertengruppe rät Schweiz zu Stromabkommen mit der EU

Alle fünf Jahre überprüft die IEA die Energiepolitik ihrer Mitgliedsländer. Am Montag stellt die Agentur ihre Erkenntnisse zur Schweizer Energiepolitik vor. Zusammengefasst: Die Schweiz ist auf dem richtigen Weg, aber es geht zu langsam.

Mehr Tempo bei der Umsetzung der energie- und klimapolitischen Massnahmen könnte die Schweiz laut IEA erreichen, wenn sie drei wichtige Engpässe mit geeigneten Massnahmen angeht. Diese Engpässe sieht die IEA in folgenden Bereichen:

• Zweitens in den langsamen Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien und für Stromnetze.

• Drittens in Unterbrüchen der internationalen Lieferketten für Bauteile und Anlagen im Energiebereich.

Abkommen mit der EU

Die IEA empfiehlt der Schweiz, ihre Vorschriften für den Elektrizitätsmarkt an die der EU anzugleichen und ein Stromabkommen abzuschliessen. Dieses würde für die Schweizer Verbraucherinnen und Verbraucher laut der Agentur geringere Kosten für Systemdienstleistungen im Übertragungsnetz bringen und sowohl die Stromversorgungssicherheit in der Schweiz als auch in den EU-Mitgliedsstaaten stärken.