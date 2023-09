Flughafen Zürich: Bise sorgt für Verspätungen

Wegen vorherrschender Biswindlage kommt es am Flughafen Zürich am Sonntag zu Verspätungen.

Am Sonntagnachmittag sind Abflüge auf Piste 28 in Richtung Westen nicht möglich.

Wegen vorherrschender Biswindlage kommt es am Flughafen Zürich am Sonntag zu Verspätungen.

Am Flughafen Zürich kommt es am Sonntagnachmittag zu Verspätungen bei den Abflügen und den Ankünften. Grund dafür ist die starke Bise. Abflüge erfolgen derzeit auf Piste 10 in Richtung Osten. Aufgrund vorherrschender Biswindlage sind momentan Abflüge auf Piste 28 in Richtung Westen nicht möglich.



Im Regelwerk für den Flughafen Zürich sind die Verfahren für die Nutzung der Start- und Landebahnen festgelegt. Während des Tages werden bevorzugt Starts von Piste 28 durchgeführt und Landungen auf Piste 14. Darüber hinaus wird Piste 16 vor allem für Langstreckenflüge genutzt. Am Morgen erfolgen Starts von Piste 32 und Piste 34, mit bevorzugten Landungen auf Piste 34. Am Abend werden ebenfalls Starts von Piste 32 und Piste 34 durchgeführt, mit bevorzugten Landungen auf Piste 28.