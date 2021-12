«Wir könnten nicht stolzer sein» : Verstappen bleibt Formel-1-Weltmeister – Mercedes-Team gibt klein bei

Max Verstappen bleibt Formel-1-Weltmeister. Denn: Mercedes verzichtet auf eine Berufung gegen die Entscheide der Rennkommissäre. Das Drama der diesjährigen Saison hat somit ein Ende gefunden.

In der letzten Runde überholte Verstappen Hamilton. SRF

Darum gehts Verstappen ist nun ganz offiziell Weltmeister in der Formel 1.

So hat Mercedes bekannt gegeben, dass das Team keine Berufung einlegen wird.

Dies teilte Mercedes in einem Statement mit.

Der Formel 1 bleibt ein heikles Nachspiel vor dem Berufungsgericht erspart, Max Verstappen ist und bleibt der neue Weltmeister einer denkwürdigen Saison. Nach der Krönung des Zoff-Duells mit dem Finale in Abu Dhabi am vergangenen Sonntag und dem Triumph von Red-Bull-Pilot Verstappen durch ein Überholmanöver in der letzten Runde verzichtet Mercedes auf die mögliche Berufung. «Wir ziehen hiermit unsere Berufung zurück», hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung des Werksteams.

Unmittelbar nach dem Triumph von Red-Bull-Pilot Verstappen vor Hamilton hatten die Silberpfeile auf dem Yas Marina Circuit zwei Proteste eingereicht. Beide waren von den Rennkommissaren abgeschmettert worden. Daraufhin hatte das Team den Formalien entsprechend eine Absichtserklärung für eine Berufung hinterlegt und 96 Stunden Zeit, diesen Schritt auch tatsächlich zu unternehmen.

«Du bist ein tadelloser Sportsmann»

Bei den Protesten am Rennabend ging es zum einen um das Verhalten von Verstappen in der entscheidenden Safety-Car-Phase, zum anderen um Anweisungen von Rennleiter Michael Masi. Verstappen hatte von den Massnahmen so profitiert, dass er auf der letzten Runde die Chance zum Überholen von Hamilton bekommen und diese zu seinen ersten Titel mit 24 Jahren auch genutzt hatte.

«Wir möchten unseren aufrichtigen Respekt für eure Erfolge in diesem Jahr zum Ausdruck bringen. Ihr habt diese Saison zu einem absolut epischen Formel-1-Titelkampf gemacht. Max, wir gratulieren dir und deinem gesamten Team herzlich», schrieb Mercedes nun an Red Bull und Verstappen, sparte aber auch nicht mit Lob für Hamilton: «Lewis, du bist der grösste Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1, und du hast dir in jeder einzelnen Runde dieser unglaublichen Saison die Seele aus dem Leib gefahren. Du bist ein tadelloser Sportsmann und ein Vorbild für Millionen von Menschen überall auf der Welt.»

F1-Rekordkalender mit 23 Rennen bestätigt Der Motorsport-Weltrat der FIA hat die Pläne am Mittwochabend abgesegnet. Und nun ist definitiv klar: So viele Grands Prix hat es in der Geschichte der Königsklasse innerhalb eines Jahres noch nicht gegeben. Die Rennen im Überblick: 20. März: Sakhir/Bahrain

27. März: Dschidda/Saudi-Arabien

10. April: Melbourne/Australien

24. April: Imola/Emilia Romagna

8. Mai: Miami/USA

22. Mai: Barcelona/Spanien

29. Mai: Monaco

12. Juni: Baku/Aserbaidschan

19. Juni: Montreal/Kanada

3. Juli: Silverstone/Grossbritannien

10. Juli: Spielberg/Österreich

24. Juli: Le Castellet/Frankreich

31. Juli: Budapest/Ungarn

28. August: Spa/Belgien

4. September: Zandvoort/Niederlande

11. September: Monza/Italien

25. September: Sotschi/Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka/Japan

23. Oktober: Austin/USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt/Mexiko

13. November: Sao Paulo/Brasilien

20. November: Abu Dhabi

