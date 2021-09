GP Niederlande : Verstappen-Fans feiern Hamilton-Aus beim freien Training

Nach einer langen Pause im ersten freien Training zum Grand Prix der Niederlande wurde auch die zweite Session mit einer roten Flagge gestoppt.

Beim GP der Niederlande standen am Freitag die freien Trainings an.

Die Unterbrechung der zweiten Trainingssitzung hatte Lewis Hamilton ausgelöst. Der Mercedes des WM-Führenden war in der dritten Runde nach der Kurve eins ohne Vortrieb ausgerollt. Damit hatte es neuerlich einen Mercedes erwischt. Wie schon am Freitagmittag, als der Aston Martin von Sebastian Vettel streikte. Beide rollten an derselben Stelle aus.