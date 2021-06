Kein Exploit von Alfa-Sauber - Verstappen holt sich die Pole-Position vor Hamilton beim GP von Frankreich

Qualifying zum GP Frankreich : Verstappen holt sich die Pole-Position in Le Castellet

Der WM-Führende Max Verstappen bringt sich in eine gute Ausgangslage für den GP von Frankreich. Der Niederländer gewinnt das Qualifying vor Lewis Hamilton.

Max Verstappen war beim Qualifying in Le Castellet am schnellsten unterwegs.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Frankreich gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Samstag in Le Castellet schneller als sein Titelrivale Lewis Hamilton im Mercedes und eroberte zum fünften Mal in seiner Karriere Startplatz eins. Dritter bei der Jagd auf die besten Startplätze wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil.