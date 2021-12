Vor dem letzten GP : Verstappen mit erster Duftmarke – er ist schneller als Hamilton im Training

Der GP in Abu Dhabi am Sonntag entscheidet über den WM-Titel. Im ersten Training hat Max Verstappen die Nase vorne, Lewis Hamilton wird nur Dritter.

Der 24-jährige Niederländer strebt in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel an.

Der GP in Abu Dhabi am Sonntag entscheidet die Formel-1-WM 2021.

Max Verstappen hat beim ersten Kräftemessen vor dem Formel-1-Showdown am Sonntag Lewis Hamilton abgehängt. Der 24-jährige Niederländer fuhr am Freitag zum Auftakt des Rennwochenendes in Abu Dhabi die schnellste Runde. In seinem Red Bull verwies Verstappen Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas um 0,196 Sekunden auf den zweiten Platz. Hamilton wurde Dritter, 0,346 Sekunden langsamer als Verstappen.