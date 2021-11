Qualifying GP Mexiko – Auto zerstört – Qualfying zum GP von Mexiko ist nach Crash unterbrochen

Das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geht in Mexiko in die nächste Runde. Der Niederländer geht heute als klarer Favorit in die Jagd auf die Pole-Position. Der Red-Bull-Fahrer setzte am Freitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mit deutlichem Vorsprung die beste Zeit des Trainingstages. Sein Titelrivale Hamilton, schon zweimal Sieger in Mexiko, hatte bei den Übungsrunden sichtlich Probleme auf der verstaubten Rennstrecke.