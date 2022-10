GP der USA: Gelbe Flagge! Alonso fährt in Stroll, sein Auto hebt ab

22/56: Auf der Geraden will Fernando Alonso seinen zukünftigen Teamkollegen Stroll überholen. Doch der Spanier verschätzt sich und fährt dem Kanadier in den Hinterreifen. Sein Auto hebt regelrecht ab, kann aber weiterfahren.

21/56: Das Safety Car ist beendet. Jetzt kann Verstappen starten wann er will. Hamilton ist aber auf der Hut und kann den Abstand in Grenzen halten.

20/56: Der Unfall von Bottas ist ein Glücksfall für Charles Leclerc. Der Monegasse war noch nicht an der Box und holte das jetzt nach. So kann der Ferrari auf Platz vier weiterfahren.

Lights out and away we go!