Formel 1: Verstappen und Leclerc müssen sich nach Strafen hinten anstellen

Noch neun Rennen stehen auf dem Programm. Dabei hat Charles Leclerc bereits 80 Punkte Rückstand auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Deshalb will die Scuderia für den Rest der Saison die Kräfte bündeln und alles auf eine Karte setzen, wie Rennleiter Laurent Mekies nun erklärte. Der Rennstall werde in den verbleibenden Rennen eine Stallorder aussprechen, «wenn die das beste Ergebnis für das Team bringt», so der Ferrari-Rennleiter.

«Es wird natürlich einen Punkt geben, an dem wir einen Fahrer bevorzugen müssen, wenn es um die Position in der Weltmeisterschaft geht. Das bedeutet aber nicht nur, auf die mathematische Differenz zu schauen, sondern ab einem Punkt in der Saison, an dem wir denken, die Entscheidung sei die beste, das Richtige zu tun», so Mekies.



Dies bedeute aber nicht, dass sich Ferrari auf Leclerc festlegen werde, auch wenn die WM-Chancen von Carlos Sainz im zweiten roten Boliden mit bereits 102 Punkten Rückstand nur noch theoretisch sind. «Wir wissen, dass wir zwei sehr gute Fahrer haben. Wir behandeln sie so, dass sie unsere Position in der Weltmeisterschaft verbessern können», blickte Mekies auch auf die Konstrukteurswertung. Bisher sorgten die Ferrari-Strategen immer wieder für Kopfschütteln.