Liveticker GP Niederlande - Wahnsinns-Start von Verstappen – Giovinazzi fällt zurück

Lights out and away we go!

Start: Das Rennen läuft! Hamilton und Verstappen kommen beide gut weg, doch der Niederländer kann die Führung behaupten. Auch dahinter kommen alle Fahrer noch ohne Crash durch. Bottas konnte sich in Kurve 1 erfolgreich gegen den anfliegenden Gasly wehren und die beiden Ferraris halten die Positionen 5 und 6.