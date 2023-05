Formel 1: Sergio Pérez setzt Max Verstappen unter Druck

1 / 4 Hatte in Baku die Nase vorne: Sergio Pérez. AFP Der Mexikaner ist nur noch sechs Punkte hinter dem Niederländer Max Verstappen. AFP Eigentlich können in diesem Jahr nur die Red-Bull-Piloten Weltmeister werden. AFP

Darum gehts Sergio Pérez kommt nach seinem starken Wochenende in Baku immer näher an Verstappen.

Das Team will vorerst keine Stallorder erteilen.

Laut Sky-Experte Ralf Schumacher herrscht im Team nicht nur eitler Sonnenschein.

Nach zwei Siegen in vier Rennen rückt der Gewinn der Weltmeisterschaft für Formel-1-Herausforderer Sergio Pérez immer mehr in den Fokus. «Natürlich will ich den Titel gewinnen – aber Max will das auch», sagte der Mexikaner nach seinen Triumphen beim Grossen Preis von Aserbaidschan.

In Baku gewann der 33-Jährige am Wochenende sowohl den Grand Prix als auch den Sprint. Damit setzte Pérez seinen Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen gehörig unter Druck und liegt in der Gesamtwertung nur noch sechs Punkte hinter dem Titelverteidiger aus den Niederlanden.

«Wir werden so hart gegeneinander kämpfen, wie wir es nur können, aber ich denke, mit einem hohen Level an Respekt», sagte Pérez . Die Red-Bull-Autos sind der Konkurrenz weit voraus, viel deutet früh in der 23 Rennen langen Saison darauf hin, dass die Stallrivalen den Gewinn der Meisterschaft unter sich ausmachen werden. «Checo zeigt bisher richtig starke Leistungen, er fühlt sich gut und selbstbewusst im Auto», lobte Verstappen seinen Teamgefährten: «Wir als Team geniessen das und haben eine gute Zeit. Man muss anerkennen und schätzen, was er leistet. Genau das ist heute passiert.»

Stallorder für Verstappen?

Doch kommt bald eine Stallorder? Schliesslich hat Verstappen schon zwei Mal den Titel gewonnen und im internen Ranking sicherlich einen gewissen Vorteil. Nein, meint Teamchef Christian Horner. Das werde auch so bleiben, «bis das Interesse des Teams grösser wird als das Interesse des Fahrers», so der Brite. Mit anderen Worten: Solange kein anderes Team um den Sieg mitfährt, dürfen die beiden Fahrer sich ein faires Duell um den WM-Titel liefern.

Übrigens: Laut Formel-1-Experte Ralf Schumacher herrscht bei Red Bull aber nicht nur Sonnenschein. Er erkennt Wolken am Horizont. Zum Verhältnis der beiden Fahrer meint der langjährige Formel-1-Pilot. «Das ist schwierig, und es ist aus meiner Sicht eindeutig, dass sich die Verstappen-Seite einen neuen Teamkollegen wünscht. Diese Gerüchte höre ich überall.»

Der Grund dafür: Pérez hat nur einen Vertrag bis 2024. «Ich sehe es als Problem, dass Pérez weiss – seine Zeit bei Red Bull Racing wird ablaufen. Er kämpft um seine Chance, vorne mitzugeigen, Siege einzufahren, ein Wörtchen um den Titel mitzureden», so Schumacher.

