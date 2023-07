Versteckte Kameras in Ferienwohnungen: So findest du sie

Immer wieder kommt es vor, dass Feriengäste in der Ferienwohnung oder im Hotelzimmer eine versteckte Kamera finden.

Booking-Plattformen geben die Vorgabe, dass Kameras nur in öffentlichen Bereichen installiert werden dürfen. Ein Hinweis muss vor Ort und im Inserat angegeben werden.

Um sich vor Diebstahl oder Vandalismus zu schützen, kommt es immer wieder vor, dass Vermieter Kameras in Wohnungen installieren.

Der Schock bei einem 38-jährigen Zürcher und seiner Freundin war gross. Im vergangenen August fand das Paar in ihrer Ferienwohnung in Spanien eine Kamera. Er erzählte damals gegenüber 20 Minuten, dass sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnzimmer der gemieteten Ferienwohnung Bewegungsmelder mit Kamerafunktion angebracht waren.

In einigen Fällen geht es den Vermieterinnen und Vermietern einfach darum, ihr Eigentum vor Diebstahl und Vandalismus zu schützen, schreibt «Futurezone».

Das sind die Hotspots

Klassische Orte, an denen man Kameras verstecken kann, sind laut dem Online-Portal folgende: Rauchmelder, Uhren, Buchrücken, Glühbirnen, Steckdosen, Router oder Deko-Objekte . Bei letzteren solltest du besonders gut hinschauen, wenn sie an ungewöhnlichen Orten platziert sind, wie zum Beispiel weit oben im Raum.

Das sind Hilfsmittel

Viele der kleinen Kameras haben eine aktive WLAN-Verbindung. Ist das der Fall, kann man einen Netzwerkscanner wie die App «Fing» verwenden. Die gibt es sowohl für iPhones als auch Android. Die App zeigt alle Geräte an, die sich im gleichen WLAN befinden wie das Handy. Findest du das Wort «Cam» irgendwo darunter, solltest du misstrauisch werden.

Hast du in deinen Ferien auch schon eine versteckte Kamera entdeckt?

Es gibt noch eine weitere Suchvariante, bei der dir dein Smartphone Hilfe leisten kann. Viele moderne Smartphones erkennen Infrarotlicht. Ob deines dazugehört, kannst du mit einer Fernbedienung überprüfen. Filme die Fernbedienung mit der Smartphone-Kamera und betätige gleichzeitig eine Taste. Taucht ein weiss-violettes oder rosa Licht auf, handelt es sich um Infrarotstrahlung. Dunkle nun in einem nächsten Schritt den Raum ab. Kameras schalten dann um zu Infrarotlicht, um auch im Dunkeln Aufnahmen machen zu können. Nun kannst du den Raum mit der Handykamera nach den weiss-violetten Lichtpunkten absuchen.

Das kannst du unternehmen

Findest du tatsächlich eine Kamera, so empfiehlt «Futurezone», dass du sie abklebst, aber nicht entfernst. Dann sollten der Vermieter und die Buchungsplattform sowie die Behörden informiert werden. Unternehmen wie Airbnb und Booking geben vor, dass Überwachungsgeräte nur in öffentlichen Bereichen, wie einer Einfahrt oder einer Eingangstür erlaubt sind. Sowohl im Haus als auch im Inserat muss der Vermieter dies eindeutig offenlegen. In privaten Bereichen wie Schlaf-, Bade- oder Wohnzimmer sind Kameras oder Abhörgeräte nicht erlaubt.