Rätsel um iPhone-13-Hülle : Versteckt sich eine Hülle in der neuen iPhone-Verpackung?

Eine gratis iPhone-Hülle soll sich in den Verpackungen der neuen iPhone-13-Modelle verstecken. Das beweisen angeblich zahlreiche Videos von Tiktokerinnen und Tiktokern.

20 Minuten Redaktor Philip Salzmann hat sich mit Hilfe von Smartphone-Spezialistin Anisa Haka daran gemacht, diese Behauptungen zu testen. Das Resultat: Es ist ein Fake. In der Schachtel sind ein Lightning-Kabel, die Kleber von Apple und natürlich das Natel selbst. Die Storemanagerin Anisa Haka ist nicht wirklich überrascht. Da ihre Mobilezone-Filiale in Burgdorf ein breites Sortiment an Apple-Hüllen anbietet, wäre es ja nicht im Interesse von Apple, gratis solche Hüllen beizulegen.