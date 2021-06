Bayern : Verstecktes Naturparadies wegen Selfie-Touristen 5 Jahre gesperrt

Weil immer mehr Touristen den idyllischen Gumpen beim Königsbach-Wasserfall in Bayern entdeckt haben, ist dieser nun geschlossen worden. Die Influencerinnen und Influencer hatten der Natur zu stark zugesetzt.

Der bei in- und ausländischen Touristinnen und Touristen beliebte Bereich um den Gumpen am Königsbach-Wasserfall im süddeutschen Nationalpark Berchtesgaden ist für mindestens fünf Jahre gesperrt worden. Damit solle der Natur Zeit gegeben werden, sich wieder zu erholen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Verordnung, die das Landratsamt Berchtesgadener Land als untere Naturschutzbehörde erlassen hat, soll am Mittwoch in Kraft treten.