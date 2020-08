«Verstehe, dass ein grosser Fan wieder ins Stadion will»

Abstimmung vom 27. September

Der Bundesrat will die veraltete Tiger- und F/A-18-Flotte ins Museum schicken und neue Kampfjets für bis zu sechs Milliarden Franken kaufen. Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) rechnet damit, dass sie mit dem Budget gut 30 Flieger inklusive Zubehör kaufen kann. Sie sollen bis 2030 abheben. Das Volk stimmt am 27. September über den sogenannten Planungsbeschluss ab: Es kann einen Grundsatzentscheid für oder wider den Jet-Kauf fällen. Moderne Kampfjets aus Deutschland, Frankreich oder den USA sind in der Evaluation . Ob Airbus (Eurofighter), Dassault (Rafale), Boeing (F/A-18 Super Hornet) oder Lockheed-Martin (F-35A) den Zuschlag bekommt, entscheidet der Bundesrat. 60 Prozent des Werts des Kampfjet-Deals müssen durch die Vergabe von Aufträgen an Schweizer Unternehmen kompensiert werden.

Die linken Gegner sprechen davon, dass die Schweiz Luxus-Jets kaufen wolle. Sie warnen vor hohen Betriebskosten der Jets, für den Luftpolizeidienst wollen sie leichte Kampfjets für maximal 300 Millionen Franken anschaffen.