Frenkendorf BL: «Verstehen die Welt nicht» – Schülerin soll trotz Top-Noten in die Realschule

«Wir haben die Welt nicht mehr verstanden», sagen ihre Eltern. Der Klassenlehrer meinte, dass ihre Tochter dem Druck nicht gewachsen sein könnte. Dies, obschon die Schülerin in allen drei relevanten Fächern eine glatte Fünf hatte.

An der Primarschule Frenkendorf wurde einer Schülerin der Übertritt in den E-Zug der Sekundarschule trotz mehr als ausreichender Noten nicht gewährt.

Der Entscheid ist problematisch. Die Einteilung in einen tieferen Leistungszug beeinträchtige die Bildungschancen negativ, sagt eine Bildungsforscherin.

Eine Baselbieter Schülerin wurde in den schwächsten Leistungszug der Sekundarschule eingeteilt, obwohl ihre Noten mehr als ausreichend gewesen wären für den besseren Leistungszug.

«Sie hat alles, was man von ihr verlangt hat, umgesetzt. Es war ihr Wunsch, ins E zu gehen», sagen die Eltern von Manuela*. Die 13-Jährige hat bis Freitag die Primarschule Frenkendorf besucht. Zum Zeitpunkt des Übertrittsgesprächs Ende November 2022 hatte sie in allen drei für den Schulübertritt relevanten Fächern Deutsch, Mathematik und NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) eine Fünf. Trotzdem teilte sie ihr Klassenlehrer in den schwächsten Leistungszug A ein. «Wir haben die Welt nicht mehr verstanden», sagen ihre Eltern.