Iran: Verstörende Aufnahmen aus Mahabad

Proteste gegen Mullahs : Verstörende Aufnahmen – iranische Sicherheitskräfte schiessen auf Menschen

Sicherheitskräfte im Iran haben Aktivisten zufolge den Leichnam eines getöteten Demonstranten aus dem Spital entführt und seine Familie angegriffen.

Zuerst sind Schüsse zu hören, danach verstörende Schreie. 20min/Tiktok

Darum gehts Seit mehr als zwei Monaten wird im Iran gegen das Mullah-Regime protestiert.

Dies, weil eine Iranerin totgeprügelt wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll.

Nun sollen iranische Sicherheitskräfte eine Leiche entführt und diese heimlich begraben haben.

Sicherheitskräfte im Iran haben Aktivisten zufolge den Leichnam eines getöteten Demonstranten aus dem Spital entführt und seine Familie angegriffen. Laut der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsgruppe Hengaw drangen Mitglieder der berüchtigten Islamischen Revolutionsgarde am Freitagabend in das Spital Schahid Gholi Pur in der westiranischen Stadt Bukan ein, «beschlagnahmten den Leichnam von Schahrjar Mohammadi und begruben ihn heimlich».

Sie hätten zudem auf seine Familie geschossen und «mindestens fünf Menschen» verletzt, teilte Hengaw der Nachrichtenagentur AFP am Samstag mit. Auch in der Stadt Diwandarreh in der Provinz Kurdistan schossen Sicherheitskräfte laut Hengaw auf Demonstranten. Dabei wurden, nach Angaben der Organisation, am Samstag mehrere Menschen verletzt.

Beerdigung von Neunjähriger löst Proteste aus

Aktivisten werfen den iranischen Sicherheitskräften vor, getötete Demonstranten heimlich zu begraben, um zu verhindern, dass ihre Beerdigung weitere Proteste gegen die iranische Staatsführung auslösen. Erst am Freitag hatten die Beerdigungen mehrerer junger Menschen, darunter ein neunjähriges Kind, Proteste ausgelöst. Nach Berichten von Medien und Nichtregierungsorganisationen wurden in den Städten Iseh, Tabris und Mahabad Parolen gegen die Machthaber in Teheran gerufen.



Danach soll vor allem in der Stadt Mahabad von den Sicherheitskräften massive Gewalt an Protestanten ausgeübt worden sein. Laut Natalie Amiri, Korrespondentin der ARD in Teheran, sei die Stadt massiv unter Beschuss. In den sozialen Medien wird sogar davon gesprochen, dass die Menschen in Mahabad regelrecht abgeschlachtet werden. Mahabad ist eine kurdisch geprägte Stadt im Nordwesten des Irans.

Die mittlerweile seit zwei Monaten andauernde Protestwelle im Iran wurde durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst. Die 22-Jährige war von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie ihr islamisches Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Teheran geht hart gegen die Demonstrierenden vor.

Proteste in Mahabad am 27. Oktober. AFP

Iran beschuldigt westliche Länder

Der Iran beschuldigt unter anderem Grossbritannien, Israel und die USA, die Proteste zu schüren. Das iranische Aussenministerium kritisierte am Samstag das «absichtliche Schweigen ausländischer Förderer von Chaos und Gewalt im Iran angesichts (...) terroristischer Aktionen in mehreren iranischen Städten». Es sei «die Pflicht der internationalen Gemeinschaft», die «jüngsten Terroranschläge im Iran zu verurteilen und Extremisten keinen sicheren Hafen zu bieten», hiess es weiter.

Am Mittwoch waren bei zwei getrennten Anschlägen in den Städten Iseh und Isfahan zehn Menschen getötet worden, darunter eine Frau, zwei Kinder und ein Sicherheitsbeamter, wie staatliche Medien und ein Krankenhaus berichteten. In der nordöstlichen Stadt Maschhad wurden der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge zudem zwei Mitglieder der regierungsnahen Basidsch-Miliz erstochen, als sie versuchten, gegen «Randalierer» einzuschreiten.

