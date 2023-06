Lauterbrunnen: Kanadierin (31) betrat Hängebrücke ungesichert

Lauterbrunnen BE : Verstorbene Kanadierin (31) betrat die Hängebrücke ungesichert

Die Frau, die am Donnerstag von der Hängebrücke in Gimmelwald in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verunglückt ist, hatte Kletterausrüstung mitgeführt – sich aber beim Betreten der Brücke nicht gesichert.