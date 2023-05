Zürich: Verstorbene Person nach Suchaktion aus Limmat geborgen

In der Nacht auf Sonntag suchten die Stadtpolizei Zürich und die Feuerwehr nach einer Person in der Limmat. Die Polizei fand im Verlauf der Suchaktion eine leblose Person. Nun werden Zeugen zum Vorfall gesucht.

Zürich : Streit in Zürcher Innenstadt eskaliert – Mann fällt in Limmat und ertrinkt

In der Nacht auf Sonntag suchten die Stadtpolizei Zürich und die Feuerwehr nach einer Person, die vermutlich in die Limmat gefallen ist. Nun herrscht die traurige Gewissheit: Die gesuchte Person wurde von der Polizei leblos gefunden. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung am Sonntagnachmittag.

Laut der Polizei kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Darauf geriet eine männliche Person in die Limmat. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte leiteten unverzüglich eine Suchaktion ein.

Im Verlauf der Suche konnten Taucherinnen und Taucher der Wasserschutzpolizei eine leblose, männliche Person in der Limmat, unweit der Platzpromenade, feststellen und bergen, schreibt die Stadtpolizei weiter. Abklärungen zur Identität des Verstorbenen, zu den involvierten Personen der Auseinandersetzung sowie den Hintergründen werden durch Ermittlerinnen und Ermittler der Stadtpolizei Zürich getätigt. Für eine umfassende Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten.

Zeugen gesucht

Personen, die Beobachtungen zur Auseinandersetzung im Kreis 1 an der Platzpromenade, in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum, vom Samstag, 13. Mai, zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr und zu den beteiligten Personen oder zur in die Limmat geratenen, männlichen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.