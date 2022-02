Josh Neuman (22) - Verstorbener Influencer war auch auf Schweizer Strassen unterwegs

Bei einem Flugzeugabsturz in Island verstarb am Sonntag der amerikanische Youtuber und Influencer Josh Neuman (22).

Der amerikanische Reise-Influencer Josh Neuman verstarb am Sonntag bei einem Flugzeugabsturz in Island. Am Mittwoch war noch keine Unfallursache bekannt, gemäss unbestätigten Berichten könnte der Pilot aber ein waghalsiges Manöver geflogen sein, mit dem Ziel, besonders spektakuläre Filmaufnahmen einzufangen.