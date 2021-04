Wie «El País» berichtet, war der 88-jährige H. zum Zeitpunkt, als die Polizei ihn entdeckte, bereits seit zwei Wochen tot. Gestorben sei er eines Nachts in Italien, als die beiden im Auto geschlafen hatten. Des Weiteren gab der Fahrer, R., an, dass er seinen Partner im Dezember 2020 illegalerweise aus einem Pflegeheim in der Schweiz geholt habe. R. habe ein schlechtes Gefühl gehabt und dort Dinge entdeckt, die ihm nicht gefielen. So sei es beispielsweise zum Diebstahl von mehreren Ringen gekommen.