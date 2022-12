Bundesratswahl: SVP-Kandidaten stellen sich euren Fragen

Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt stellen sich den Fragen der Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer, die am Freitagabend an der Langstrasse unterwegs waren.

20 Minuten war am Freitagabend an der Langstrasse und wollte von den Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern wissen, was ihre dringendsten Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei freien Bundesratssitze sind. Nach den Kandidatinnen der SP haben sich nun auch noch die SVP-Männer euren Fragen gestellt.