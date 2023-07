Teures Mineralwasser : «Versucht mal, mit einem Restaurant über die Runden zu kommen!»

«Wir haben zum Mittagessen zwei Liter Mineralwasser bestellt. Als die Rechnung kam, folgte der Schock: Allein für das Wasser wurden 25 Franken verlangt.» So empört sich ein News-Scout über den Preis des Mineralwassers in einem Restaurant im Zürcher Kreis 5 . Der Betreiber des Lokals «Tant Pis» verteidigt sich: «Mir ist es wichtig, meinen Angestellten einen anständigen Stundenlohn auszuzahlen. Das schlägt sich schlussendlich auch in den Preisen nieder», so Kivrak. Ausserdem rechtfertigt er den Preis damit, dass die Lokalmiete und die Stromkosten hoch seien.

«Ich als ehemaliger Wirt finde das eine Frechheit»

Zahlreiche Leserinnen und Leser erachten den Preis hingegen als gerechtfertigt. «Das ist für zwei Liter okay. Alle, die jammern – geht woanders essen. Es gibt genug Leute, die das bezahlen», findet Almost. So denkt auch User Warlord_Smetterling: «Ich finde den Preis in Ordnung. Die Betriebskosten in Zürich sind hoch und es ist sympathisch, wenn der Chef den Angestellten einen ordentlichen Lohn zahlen will.» Auch Eier33 findet: «Die Wirte haben es nicht leicht. Versucht mal, mit einem Restaurant über die Runden zu kommen! Die Miete, Mobiliar, Strom für die Klimaanlage, Personal … All das wird beansprucht, sobald man sich hinsetzt. Wieso dann nicht dafür bezahlen?»