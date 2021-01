Im Kosovo hat ein in der Schweiz wohnhafter Kosovare am Mittwochabend mutmasslich seine beiden erwachsenen Söhne und seine Ehefrau erschossen. Gemäss kosovarischen Medien hatte das Paar Streit.

1 / 5 M.Z.* (58) mit ihren Söhnen A.Z.* (23) und H.Z.* (19): Der 55-Jährige F.Z.* soll die drei im Kosovo mit einer Schusswaffe ermordet haben. Die Familie lebte laut der kosovarischen Polizei seit dreissig Jahren in der Schweiz. Im Bild A.Z. Facebook So präsentierte sich H.Z. auf Facebook. Facebook

Die Tat, die sich am Mittwochabend im Dorf Pozheran im Kosovo ereignet hatte, erschüttert: Der 55-Jährige F.Z.* soll mit einer Schusswaffe seine beiden erwachsenen Söhne A.Z.* (23) und H.Z.* (19) sowie seine Ehefrau M.Z.* (58) getötet haben. Dies, bevor er sich schliesslich selbst das Leben nahm. Die örtliche Polizei spricht laut lokalen Medien von einem “Familienmord”.

Die Verstorbenen wohnten im waadtländischen Villeneuve und verbrachten in den letzten Tagen Ferien in ihrer Heimat dem Kosovo. Freunde und Bekannte in der Schweiz sind bestürzt. Über Facebook informiert der ebenfalls im Kanton Waadt wohnhafte Bruder der ermordeten Frau über die Tragödie: «Mit grosser Trauer habe ich die traurige Nachricht von unserer Schwester und unseren zwei Neffen erhalten.» Er hoffe, Gott möge die drei Opfer im Paradies empfangen, schreibt er. Unzählige Freunde sprechen ihm ihr Mitgefühl aus: «Ngushllime» - albanisch für Beileid - schreiben sie unter den Beitrag.

Ehepaar wollte kurz später in die Schweiz fahren

Gemäss dem Oberstleutnants der Polizei der Region Gjilan soll die Familie seit 30 Jahren in der Schweiz gelebt haben. Nur kurz nach der Tat wollte die Familie eigentlich in die Schweiz zurückfahren. Kosovarische Medien berichten, dass es in der Vergangenheit zu Ehekrach gekommen sei, das Paar habe zudem Scheidungsgespräche geführt. Die Wohnsituation der Familie in der Schweiz unterstreicht das: Der Vater wohnte seit 2019 in einer eigenen Wohnung in Villeneuve, rund ein Kilometer von der restlichen Familie entfernt.

Ein Freund und Nachbar des 55-jährigen Kosovaren kann sich die Tat nicht erklären. Der mutmassliche Täter habe zwar getrennt von seiner Frau gelebt, das Verhältnis sei jedoch immer gut gewesen: «Ich hätte nicht bemerkt, dass sie sich in letzter Zeit gestritten hätten.» Der Kosovare sei ein sehr ruhiger Mensch gewesen: «Er hätte nicht einmal einer Fliege etwas zuleide getan.»

F.Z. habe schon immer als Chauffeur gearbeitet. Die schlimme Nachricht hat den Nachbarn schockiert: «Mein herzliches Beileid der Familie. Hier ist es unerträglich für mich geworden. Ich werde die Wohnung kündigen müssen.»

Polizei befragt Zeugen

In den kosovarischen Medien kursieren verschiedene Varianten des Tatablaufs. Ein Bericht schildert, dass F.Z. zuerst einen der Jungen getötet habe und der zweite Sohn danach vergeblich zu fliehen versucht habe. Laut einer anderen Meldung tötete der Täter zuerst seine Ehefrau M.Z.

Die kosovarische Polizei teilte an einer Pressekonferenz am Tatort mit, man werde mit den Schweizer Behörden zusammenarbeiten, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Die Leichen wurden inzwischen zur Untersuchung an das Institut für Forensische Medizin in die Hauptstadt Pristina gebracht. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen: «Wir haben begonnen, die Zeugen zu befragen, aber wir haben keine Details zu ihren Aussagen», so die Polizei.

*Name der Redaktion bekannt