Bischofszell: Entwarnung bei versuchter Kindesentführung

Vor zwei Wochen versuchte ein Mann in Bischofszell mutmasslich einen Zehnjährigen zu entführen. Es hiess, er habe aus einem Auto heraus den Buben am Arm gepackt. Die Staatsanwaltschaft kann Entwarnung geben.

1 / 3 Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Ibergstrasse in Bischofszell. Google Ein Zwölfjähriger hörte quietschende Reifen, als er aus dem Aldi kam (Symbolbild). 20min/Celia Nogler Der Vorfall wurde von der Kantonspolizei TG sehr ernst genommen und geprüft (Symbolbild). 20 min/Celia Nogler

Darum geht es Mitte März kam es in Bischofszell zu einer versuchten Entführung.

Ein Mann packte aus einem Auto heraus einen Zehnjährigen am Arm.

Das Auto, aus dem der Übergriff erfolgte, wurde gefunden.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft geben Entwarnung.

Mitte März kam es in Bischofszell TG zu einer versuchten Entführung. Ein Mann packte aus einem Auto heraus einen zehnjährigen Buben am Arm und versuchte mutmasslich, ihn zu entführen. Der Bub habe sich losgerissen und sei davongerannt, wie die Kantonspolizei Thurgau berichtete. Der Vorfall machte in den sozialen Medien rasch die Runde. Das Geschehene versetzte vor allem Bischofszeller Eltern in grosse Angst. Jetzt gibt die Staatsanwaltschaft Entwarnung.

Der Vorfall wurde von der Polizei sehr ernst genommen, noch am selben Abend wurden die Ermittlungen aufgenommen. Ein zwölfjähriger Bub war mit seinen Kollegen in der Nähe, als es zum Vorfall an der Ibergstrasse kam. Er habe quietschende Reifen gehört, als er den Aldi verliess. Die Kinder konnten zwei Männer und eine Frau im Auto beobachten.

Auto mit Appenzeller Kennzeichen gefunden

Der Trainer eines Sportklubs brachte Kinder, die ebenfalls auf dem Nachhauseweg waren, in ein Imbisslokal in der Nähe, dort seien sie in Sicherheit gewesen. Ausserdem konnte der Augenzeuge das Auto fotografieren, aus dem der Bub gepackt wurde. Es hatte ein Appenzeller Kontrollschild. Darauf wurde gerätselt, wer im Auto sass und wohin es gefahren ist. Die Polizei konnte das Auto und deren Insassen ausfindig machen und befragen. Zum fraglichen Zeitraum habe es sich im Raum Bischofszell befunden.

Fabian Mörtl, Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, kann die Lage nun entschärfen. «Es bestehen keine Anzeichen auf eine Beteiligung an einer strafbaren Handlung», sagt Mörtl der Thurgauer Zeitung (Bezahlartikel). Zum Vorfall gab es folgend keine neuen Erkenntnisse. Bereits wenige Tage nach dem Vorfall kommunizierte die Polizei: «Der Verdacht auf versuchte Entführung habe sich nicht erhärtet.»

Erleichterung für Eltern

Weitere Details über den Vorfall an der Ibergstrasse gibt Mörtl nicht bekannt. Es gibt keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, deshalb seien keine weiteren Informationen nötig. Ein Augenzeuge, welcher den Griff an den Arm des Jungen beobachtete, muss die Situation eventuell falsch interpretiert haben. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft prüften alle Punkte der versuchten Entführung und bestätigen, dass es sich um einen falschen Alarm handelt.

Für Eltern aus Bischofszell ist die Nachricht bestimmt eine grosse Erleichterung. Die Ermittlungen werden vorerst nicht weitergeführt. «Falls eine neue Spur auftauchen sollte, werden wir den Faden wieder aufnehmen», betont der Sprecher gegenüber der Thurgauer Zeitung. Auch der Bischofszeller Stadtpräsident sei erleichtert, dass sich die versuchte Entführung nicht erhärtet hat. Er bedanke sich bei der Kantonspolizei sowie dem aufmerksamen Sporttrainer.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143