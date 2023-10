Versuchte Triebwerk-Abschaltung: Pilot konsumierte vor Flug Magic Mushrooms

Emerson lebt mit seiner Partnerin und ihren zwei Söhnen in Pleasant Hill in der Nähe von San Francisco.

Am Sonntag versuchte ein Mann an Bord einer Air-Alaska-Maschine die Triebwerke auszuschalten.

Von Crew überwältigt

In Oregon festgenommen

Nachdem ihn die Crew überwältigt hatte, wurde Emerson in Handschellen in den hinteren Teil des Flugzeugs gebracht. Dort versuchte er, einen Notausgang zu öffnen – was eine Flugbegleiterin jedoch verhinderte, wie das Justizministerium erklärte. Während des restlichen Fluges wurde Emerson vom Kabinenpersonal festgehalten.

Die Maschine vom Typ Embraer E-175 mit 80 Passagieren an Bord wurde umgeleitet und landete in Portland im Bundesstaat Oregon, wo der Pilot festgenommen wurde. Nach Angaben des zuständigen Sheriffs wird Emerson Mordversuch in 83 Fällen, Gefährdung des Lebens anderer und Gefährdung eines Flugzeugs zur Last gelegt.