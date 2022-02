Aufregung bei CL-Partie : «Versuchter Totschlag» – Experte Reif tobt nach Horror-Foul von Juve-Rabiot

Beim 1:1 zwischen Villarreal und Juventus Turin in der Champions League erhitzt ein brutales Einsteigen von Adrien Rabiot die Gemüter. Besonders Experten-Legende Marcel Reif ist ausser sich.

Juventus Turin holt am Dienstagabend ein 1:1 im Hinspiel des CL-Achtelfinals bei Villarreal.

Ein 1:1-Unentschieden bei YB-Schreck Villarreal zu holen, ist gewiss keine Schande, trotzdem versuchte Juventus Turin in der Schlussphase des Champions-League-Achtelfinalhinspiels, mit allen Mitteln doch noch den Sieg zu erzwingen. Einige Turiner überspannten dabei den Bogen und attackierten die Villarreal-Akteure mit überharten Tacklings.

«Dann lande ich drei Monate im Knast»

Etwas, das im Volketswiler Fernsehstudio für grosses Unverständnis sorgte. «Wenn ich das mit dir in der Bahnhofstrasse mache, lande ich drei Monate im Knast», kommentierte Experten-Legende Marcel Reif beim TV-Sender blue und redete sich bei der Bewertung der Szene so richtig in Rage. «Versuchter Todschlag» sei das gewesen, urteilte der Wahl-Zürcher und stiess dabei bei der anwesenden Runde um Ex-Kroatien-Star Mladen Petric auf wenig Widerrede.