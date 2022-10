Washington, USA : Verteidiger zum Sturm aufs Capitol – «sie haben nichts Illegales getan»

Vor einem Bundesgericht in Washington hat die Staatsanwaltschaft ihre bislang schwerwiegendste Anklage gegen Teilnehmer am Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 vorgetragen. Der stellvertretende Bundesanwalt Jeffrey Nestler sagte am Montag, der Anführer und Gründer der «Oath Keepers», Stewart Rhodes, und vier Mitglieder der extremistischen Gruppe hätten ein staatsgefährdendes Komplott geschmiedet, um in einer «bewaffneten Rebellion» den Machttransfer vom abgewählten Präsidenten Donald Trump auf Wahlsieger Joe Biden zu verhindern.