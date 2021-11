GP Mexiko – Verstappen zieht vorne weg – Hamilton hat Perez im Nacken

Runde 25/71: Erneut meldet sich der Weltmeister per Funk. Er käme nicht weg von Perez. Just in dieser Runde fährt er jedoch mehr als drei Zehntel schneller als der Mexikaner. Taktische Spielchen?

Hamilton: «Can't pull away from him»

Runde 15/71: Der Brite in Diensten von McLaren schnappt sich seinen Kumpel Russell und hat nun bereits sieben Positionen gutgemacht. Gelingt es ihm heute in die Punkte zu fahren und den Schaden der Rückversetzungsstrafe im Rahmen zu halten?

Runde 14/71: Der Weltmeister beschwert sich (wie so oft) über seine nachlassenden Reifen. Was kann der Brite noch aus diesem Reifensatz herausholen? Verstappen hat bereits über fünf Sekunden Vorsprung, was den Undercut relativ schwierig macht.

Runde 13/71: Der Mexikaner hat einen komfortablen Vorsprung von knapp fünf Sekunden auf Gasly, liegt jedoch auch mehr als drei Sekunden hinter Hamilton. Sein Renningenieur spornt ihn nun per Funk an, zum Weltmeister aufzuschliessen, um Druck aufzubauen.

Klasse Start von Max Verstappen! Der Niederländer schiebt sich in Kurve 1 an den beiden Mercedes vorbei. Leidtragender vom Start ist Valtteri Bottas. Der Polesetter dreht sich in Kurve 1 und reiht sich am Ende des Feldes wieder ein.

Lights out and away we go!