Russland: Verteidigungsminister Schoigu soll schweren Herzinfarkt erlitten haben

Schoigu galt lange Zeit als rechte Hand von Wladimir Putin. Seit Beginn des Krieges soll sich die Beziehung zwischen den beiden laut US-Geheimdiensten aufgrund der hohen Verluste in der Ukraine aber merklich verschlechtert haben.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu soll sich in Intensivpflege befinden, nachdem er einen massiven Herzinfarkt erlitten hat. Dies berichtet die « Daily Mail » mit Bezug auf den russisch-israelischen Geschäftsmann Leonid Newslin. Bevor er 2003 aus Russland floh, um sich der Verfolgung der russischen Behörden zu entziehen, war Newslin einer der reichsten Männer Russlands. Nach seiner Flucht verurteilte der Kreml Newslin in Abwesenheit zu lebenslanger Haft.

Geplante Attacke?

Demnach soll Schoigu, der die russische Armee seit zehn Jahren führt und als Putins rechte Hand gilt, Opfer eines Angriffes auf sein Leben geworden sein. US-Geheimdienste berichteten in den letzten Wochen, dass sich das Verhältnis zwischen Kreml-Chef Putin und Schoigu verschlechtert habe, nachdem der russische Präsident von den hohen Verlusten in der Ukraine erfahren hatte. Auch gab es in der Vergangenheit bereits Berichte zu einem angeblichen Herzinfarkt und Spekulationen zum Gesundheitszustand des 66-Jährigen.