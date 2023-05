Ukraine-Krieg: Selenski dankt Deutschland und Frankreich für Waffenlieferungen

In Deutschland wurden Selenski und das ukrainische Volk in Aachen für ihre Verdienste um die Einheit Europas mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Selenski war am Sonntag nach Gesprächen in Rom zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit Beginn der Invasion Russlands gekommen. In Berlin hatte unter anderem den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Am Nachmittag wurden Selenski und das ukrainische Volk in Aachen für ihre Verdienste um die Einheit Europas mit dem Karlspreis ausgezeichnet.