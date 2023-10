Vertrag aufgelöst: Marcus Garrett verlässt Ludwigsburg

Marcus Garrett sollte der grosse Unterschiedsspieler der MHP Riesen Ludwigsburg werden. Kurz nach seiner Verpflichtung meinte der Coach des Bundesligisten noch: «Alles ist grossartig, dass Marcus jetzt bei uns ist. Er bringt eine neue Dimension in unser Team.» Der US-Amerikaner, der in der letzten Saison noch bei Miami in der NBA unter Vertrag stand, wurde allerdings zum Rohrkrepierer. Nach nur drei Tagen wurde sein Kontrakt aufgelöst. Die Gründe – teils kurios, wie die «Bild» berichtet.

In Miami und in North Dakota, den zwei Bundestaaten, wo Garrett zuletzt unter Vertrag stand, ist die Konsumation von Marihuana legal, in Deutschland allerdings nicht. Für den 24-Jährigen war das wohl ein grosses Problem. Obschon es ihm bei der Vertragsunterschrift mitgeteilt wurde, war er der Ansicht, dass auch in Deutschland und der Basketball Bundesliga Kiffen erlaubt sei. Trainer King teilte ihm jedoch mit: «Kiffen geht hier nicht und wir machen keine Ausnahme.»