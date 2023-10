«Sunrise macht es Kunden bei Kündigungen so schwer wie möglich»

Das ging aber nicht per Brief.

News-Scout A.* wollte Sunrise einen eingeschriebenen Brief schicken, um nach sieben Jahren das Abo zu kündigen. Doch die Telekommunikationsfirma erlaubt gemäss Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nur Kündigungen am Telefon oder per Live-Chat.

Das fand der Leser schon kundenunfreundlich, wie er zu 20 Minuten sagt. Doch was er dann erlebte, habe ihn sprachlos gemacht. Zuerst wollte er via Live-Chat kündigen. Dort fragte das Sunrise-Personal nach dem Grund für die Kündigung. Als der Leser sagte, er wolle die Schweiz verlassen, hiess es, er müsse sich telefonisch beim Kundendienst melden. Denn die dafür zuständige Abteilung sei im Chat nicht verfügbar.

Er rief die Hotline an, wo ein Mitarbeiter erneut eine Begründung für die Kündigung verlangt habe, sonst sei sie nicht möglich. «Sunrise versucht, es dem Kunden so schwer wie möglich zu machen, den Vertrag aufzulösen. Das ist Schikane», sagt der Leser.

Eine Kündigung per Live-Chat oder Telefon sei schwierig bis unmöglich zu beweisen. Deshalb sei fraglich, ob die Klausel in den AGB überhaupt gültig sei. Wer sicher sein will, solle per Telefon oder Live-Chat kündigen und aus Beweisgründen zusätzlich per Einschreiben. Sollte Sunrise eine schriftliche Kündigung verweigern, könne man sich beim Konsumentenschutz oder bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation melden.