Umfrage – Vertrauen die Schweizerinnen und Schweizer offiziellen Covid-Apps?

Schweizerinnen und Schweizer haben grosses Vertrauen in die Schweizer Contact-Tracing-App und die App Covid-Cert. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis.ch. «Die Corona-Apps geniessen damit mehr Vertrauen in der Bevölkerung als Versicherungen oder Buchungsplattformen für Reisen und Veranstaltungen», heisst es in einer Mitteilung. Besonders hoch sei das Vertrauen in die Apps bei Personen mit hoher Bildung und einem monatlichen Brutto-Haushaltseinkommen von mehr als 8000 Franken.